18:13, 04 Октября 2017
ФОТО: В Петрозаводске пропала 35-летняя женщина
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Полицией Петрозаводска разыскивает Екатерина Кондратова, которая ушла из дома на Древлянке 22 сентября.
Отделом уголовного розыска Отдела полиции №3 УМВД России по Петрозаводску разыскивается без вести пропавшая Екатерина Александровна Кондратова 1982 года рождения. Она 22 сентября в вечернее время ушла из дома в микрорайноне Древлянка и до настоящего времени не вернулась, сообщает МВД Карелии.
Петрозаводчанка была одета в коричневую куртку из кожзаменителя, серые джинсы, кроссовки черные с розовыми ставками.
Полиция просит всех лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщать сведения по телефонам в Петрозаводске: (8814-2) 75-50-00, 8 (911) 401-83-56, 8 (911) 435-91-04 или 02, с мобильного 102.
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