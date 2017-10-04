ФОТО: В Петрозаводске пропала 35-летняя женщина

Полицией Петрозаводска разыскивает Екатерина Кондратова, которая ушла из дома на Древлянке 22 сентября.

Отделом уголовного розыска Отдела полиции №3 УМВД России по Петрозаводску разыскивается без вести пропавшая Екатерина Александровна Кондратова 1982 года рождения. Она 22 сентября в вечернее время ушла из дома в микрорайноне Древлянка и до настоящего времени не вернулась, сообщает МВД Карелии.

Петрозаводчанка была одета в коричневую куртку из кожзаменителя, серые джинсы, кроссовки черные с розовыми ставками.

Полиция просит всех лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщать сведения по телефонам в Петрозаводске: (8814-2) 75-50-00, 8 (911) 401-83-56, 8 (911) 435-91-04 или 02, с мобильного 102.