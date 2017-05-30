ФОТО: В Петрозаводске прошел конкурс красоты среди студенток

Кто получил корону "Мисс Студенчество Карелии-2017"?

В Музыкальном театре Карелии 29 мая состоялся финал конкурса "Мисс Студенчество Карелии-2017". Претенденток на звание самой красивой студентки этого года было 13.

К финальному шоу они готовились 3 месяца: участвовали в фотосессиях, мастер-классах и лекциях. На финальном шоу они продемонстрировали танцевальные и творческие номера.

В итоге 2-й вице-мисс Студенчество Карелии-2017 стала студентка 4 курса института филологии ПетрГУ Мария Шевченко. 1-я вице-мисс - студентка 1 курса института иностранных языков ПетрГУ Анастасия Балабаева. Ленту зрительских симпатий получила сотрудница банка Ирина Иванова.

Победительницей – мисс Студенчество Карелии-2017 - стала 19-летняя второкурсница РАНХиГС Ксения Гладкова. Победительница получила путевку на море, теперь она будет представлять Карелию на конкурсе "Мисс студенчество России".