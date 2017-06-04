Новости. Общество
09:36, 04 Июня 2017
фото: ФОТО: дайвинг-центр "Онего"

ФОТО: В Петрозаводске прошел подводный субботник

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Участники дайвинг-центра "Онего" очистили ключевской карьер от мусора, несмотря на снежный июнь.

В минувшую субботу, 3 июня, в Петрозаводске участники дайвинг-клуба "Онего" в 11 раз провели надводный и подводный субботник.

Субботник прошел в рамках "Международного дня очистки водоемов".

За несколько часов на кареьере в микрорайоне Ключевая сухопутными и подводными участниками акции было собрано, не считая крупногабаритных объектов, 14 мешков мусора.

Как отметили активисты, холодный июнь значительно уменьшил обычное количество участников акции, но тем ценнее стал вклад каждого из 26 неравнодушных.

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Комментарии

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Knower
2017-06-04 12:53:39
Молодцы!
новый
2017-06-04 09:58:29
Парфенчиков круче - он браконьеров ловит.
Онего
2017-06-04 11:55:14
новый, есть круче
https://lady.mail.ru/article/495535-moj-papa-glavnyj-vor-strany-liza-peskova-napisala-neozhidannyj-post/
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