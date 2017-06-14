ФОТО: В Петрозаводске разыскивают подозреваемого в краже

Полиция Петрозаводска разыскивает Валентина М. 1986 года рождения.

Как сообщается на сайте МВД Карелии, мужчина подозревается в совершении кражи (ч.2 ст. 158 УК РФ).

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Валентина, просят позвонить по телефону: (8-814-2) 755-000, 89114359104 или 02 (с мобильного - 102).