17:20, 14 Июня 2017
ФОТО: В Петрозаводске разыскивают подозреваемого в краже
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Полиция Петрозаводска разыскивает Валентина М. 1986 года рождения.
Как сообщается на сайте МВД Карелии, мужчина подозревается в совершении кражи (ч.2 ст. 158 УК РФ).
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Валентина, просят позвонить по телефону: (8-814-2) 755-000, 89114359104 или 02 (с мобильного - 102).
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