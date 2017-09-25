ФОТО: В Петрозаводске состоялась инаугурация Парфенчикова

В Национальной библиотеке Карелии состоялась торжественная церемония вступления в должность главы Карелии Артура Парфенчикова.

В понедельник 25 сентября Артур Парфенчиков принес присягу и вступил в должность главы Республики Карелия.

Поздравить Парфенчикова приехал полпред президента в СЗФО Николай Цуканов, также в зале присутствовали депутаты республиканского Заксобрания, сенатор от Карелии Сергей Катанандов, депутат Госдумы Валентина Пивненко, руководители управлений федеральных ведомств и представители РПЦ - Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

Более 200 человек приняли участие в церемонии инаугурации Артура Парфенчикова.

Сам Парфенчиков отметил, что для него, "наверное, это был самый главный день в жизни".

После принесения присяги он поклялся "при осуществлении полномочий главы Республики Карелия уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию РФ, федеральные законы, Конституцию и законы Республики Карелия, верно служить народу".

Смотрите в нашем фоторепортаже, кто пришел поздравить Артура Парфенчикова с вступлением в должность.