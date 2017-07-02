14:59, 02 Июля 2017
ФОТО: В Петрозаводске стартовал фестиваль красок
По теме
Загрузка...
На площади Кирова начался фестиваль красок Холи.
Мероприятие на площади Кирова уже посетило несколько сотен человек. Набор красок стоит 150 рублей. Участников поддерживает ведущий и местные музыканты.
По теме
Выбор читателей
26.06.2017, 14:23
26.06.2017, 16:38
26.06.2017, 09:38
Аналитика
30.06.2017 14:08
Обществоведение
Заставит ли общегородской опрос принять закон о столичном статусе Петрозаводска?
30.06.2017 09:42
27.06.2017 12:45
26.06.2017 15:44
Чтиво
30.06.2017 11:11
Личное мнение
Политический публицист Олег Реут рассуждает, почему сейчас не 37-й год.
27.06.2017 11:22
26.06.2017 14:23
21.06.2017 12:47
Медиа
25.06.2017 19:55
Опрос
Если бы выборы главы Карелии состоялись в это воскресенье, за кого бы вы отдали свой голос?
Комментарии