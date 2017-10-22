ФОТО: В Петрозаводске выстроились очереди на шиномонтаж

Ближайшая запись – на среду, в живой очереди стоят по 10 машин.

В Петрозаводске 21 октября выпал первый снег – достаточно рано в этом году. Корреспондент "Столицы на Онего" только что проехался по мастерским, где делают шиномонтаж, и выяснил, насколько сложно сегодня поменять резину на колесах.

В мастерской, где работают по предварительной записи, ближайшее свободное время оказалось на среду, 25 октября. Там, где принимают по "живой очереди", уже выстроились колонны желающих поменять резину.

Например, на автозаправке ТНК на Лесном проспекте очередь на шиномонтаж – 10 автомобилей, одновременно работают несколько бригад.

Те, кто в состоянии поменять колеса самостоятельно, потянулись в свои гаражи.

Несмотря на то, что в ближайшее время в Петрозаводске синоптики обещают плюсовую температуру и днем, и ночью, водители решили подстраховаться.

Напоминаем, что сотрудники ГИБДД уже начали штрафовать за отсутствие на автомобилях знака с буквой Ш. Штраф - 500 рублей.