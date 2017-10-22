Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
10:49, 22 Октября 2017

ФОТО: В Петрозаводске выстроились очереди на шиномонтаж

По теме

"У нас все спокойно, первый снег мы встретили во всеоружии"
22.10.17 12:58
В Петрозаводске уже штрафуют за отсутствие знака "Шипы"
22.10.17 11:22
ФОТО: В Петрозаводске ночью в снегопад укладывали асфальт – прямо возле мэрии
22.10.17 09:47
Все новости
Загрузка...

Ближайшая запись – на среду, в живой очереди стоят по 10 машин.

В Петрозаводске 21 октября выпал первый снег – достаточно рано в этом году. Корреспондент "Столицы на Онего" только что проехался по мастерским, где делают шиномонтаж, и выяснил, насколько сложно сегодня поменять резину на колесах.

В мастерской, где работают по предварительной записи, ближайшее свободное время оказалось на среду, 25 октября. Там, где принимают по "живой очереди", уже выстроились колонны желающих поменять резину.

Например, на автозаправке ТНК на Лесном проспекте очередь на шиномонтаж – 10 автомобилей, одновременно работают несколько бригад.

Те, кто в состоянии поменять колеса самостоятельно, потянулись в свои гаражи.

Несмотря на то, что в ближайшее время в Петрозаводске синоптики обещают плюсовую температуру и днем, и ночью, водители решили подстраховаться.

Напоминаем, что сотрудники ГИБДД уже начали штрафовать за отсутствие на автомобилях знака с буквой Ш. Штраф - 500 рублей. 

По теме

"У нас все спокойно, первый снег мы встретили во всеоружии"
22.10.17 12:58
В Петрозаводске уже штрафуют за отсутствие знака "Шипы"
22.10.17 11:22
ФОТО: В Петрозаводске ночью в снегопад укладывали асфальт – прямо возле мэрии
22.10.17 09:47
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Александр Нетрофимыч
2017-10-22 13:17:06
Хилые водители пошли. Уже колеса не могут сами поменять. Я еще понимаю, что не каждый умеет ремонтировать машину, но сменить 4 колеса - думаю, и школьник справится. А домкрат водитель должен с собой возить на всякий случай в любом случае. Потратить 20-25 минут самому на переобувку, чем торчать в очередях по часу и более. ..Не понимаю.
кир
2017-10-22 11:28:51
Нашего человека ничто не трогает, пока жареный петух в жопу не клюнет.
ненец
2017-10-22 11:05:46
Как на охоту, так собак кормить.
Кобылу запрягать, а она ссцать.
Бросишь назад, спереди найдёшь.
Русские, мудрые, пословицы.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2017, 19:10
Скандал с участием Димы Билана произошел на съемках шоу "Голос"
19.10.2017, 21:30
Интимные фото одного из наставников шоу "Голос" шокировали интернет-пользователей (18+)
16.10.2017, 09:18
Еще не конец
20.10.2017, 15:43
"Девятка"
20.10.2017, 19:10
Похудевшая Алина Кабаева впечатлила публику в Сочи
16.10.2017, 12:10
Названа причина смерти актера Дмитрия Марьянова

Аналитика

20.10.2017 11:09
Тема недели
"Был бы человек, а преступление найдется" 6
Сторона защиты попросила полностью оправдать Девлета Алиханова, так как в его деле нет ни состава, ни события преступления.
"Мы поддерживаем обе кандидатуры" 3
20.10.2017 10:25
Ничего святого 19
18.10.2017 14:32
Качество под личным контролем: олонецкие молочные продукты – в новой упаковке и по действительно низкой цене
16.10.2017 10:20
Еще не конец 12
16.10.2017 09:18
Вся аналитика

Чтиво

20.10.2017 15:43
Без политики
"Девятка" 2
Недавно мне предложили написать о колонии строгого режима №9, что находится в микрорайоне Птицефабрика. Недолго подумав, согласилась.
Проигранные игры 8
16.10.2017 11:12
О моей зарплате 17
12.10.2017 16:27
Конкуренция? Не думаю!
12.10.2017 14:44
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Вы пойдете в кино на "Матильду"?

Афиша

Сегодня в городе (18)
Геошторм
Салют-7
Сделано в Америке
Бегущий по лезвию 2049
Тэд-путешественник и тайна Царя Мидаса
детям
Дом призраков
Голем
Крым
My Little Pony в кино
детям
Аритмия
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»