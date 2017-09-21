ФОТО: В Петрозаводске затопило фондохранилище Музея ИЗО, уникальные экспонаты под угрозой

Уникальные произведения из коллекции Музея изобразительных искусств Карелии оказались под угрозой: из-за дождей фондохранилище учреждения затопило.

"Дождливая погода в Карелии усугубила ситуацию в здании фондохранилища музея по адресу: ул. Лизы Чайкиной, 7. Вода пребывает ежечасно. Никакие меры по вычерпыванию не дают результата. Ежедневно сотрудники убирают до 5000 литров воды. Под угрозой находятся уникальные произведения из коллекции музея", - сообщается на сайте Музея ИЗО.



фото: Музей ИЗО

Замдиректора по науке музея Ирина Куспак рассказала корреспонденту "Радио России – Карелия", что фондохранилищу учреждения, расположенному в цокольном этаже жилого дома, уже больше 40 лет.

"Наверное, не очень правильно был сделан дренаж, и периодически нас заливает. Особенно у нас страдает скульптурное хранилище, где прямо из пола, со стен сочится вода", - отметила она.



фото: Музей ИЗО

По словам Куспак, управляющая компания делает все возможное, чтобы помочь, а сотрудники самого музея прилагают "героические усилия", чтобы не допустить разрушения экспонатов, поэтому, к счастью, на данный момент вода не нанесла вреда коллекции.

"Женщины уже, наверное, без сил, — сказала Ирина Куспак. — Огромное количество воды вычерпано, чтобы не дать нашим произведениям оказаться затопленными водой, подключились все другие отделы и остальные службы, организовано дежурство. Но ситуация не улучшается, воды все равно много".

Руководство музея надеется, что в скором времени экспонаты смогут переехать в новое здание на улице Зеленой.



фото: Музей ИЗО

"Мы давно писали о том, что это помещение не подходит для фондохранилища, — отметила замдиректора учреждения. — Предыдущее руководство республики нашло нам здание. В прошлом году были выделены средства, и в этом году эта работа продолжена. Нам есть, куда переехать, но работы там еще не завершены, сейчас нужно сделать в этом здании электрику, и тогда мы сможем перевезти туда всю коллекцию. В этом году должны [закончить работы], но этот процесс надо ускорять, потому что ситуация, мягко говоря, критическая. Не включено отопление, очень высокая влажность, очень низкая температура. Боремся как можем".