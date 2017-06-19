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19:10, 19 Июня 2017
фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru

ФОТО: В Сети обсуждают ноги Аллы Пугачевой

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В "Инстаграме" Максима Галкина появилась пляжная фотография Аллы Пугачевой. После этого поклонники стали обсуждать ноги Примадонны: некоторые полагают, что певица сделала операцию.

Как пишет Starhit, публикация в блоге Галкина фото Пугачевой в бикини вызвала бурные обсуждения в Интернете. Поклонники удивлены, как артистке удается так великолепно выглядеть. В частности, фанаты отметили, что у Примадонны очень стройные ноги. В Интернете с новой силой заговорили о том, что Алла Борисовна перенесла очередную пластическую операцию. По некоторой информации, ей помогли устранить варикоз. Однако никаких официальных подтверждений того, что Пугачева действительно прибегала к услугам специалистам по пластике на данный момент нет. 


фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru

Сама Примадонна не устает повторять, что главный секрет ее преображения — правильно подобранные диеты. Певица сильно ограничивает себя в питании, старается кушать только полезную еду.

"За последние несколько месяцев Алла Борисовна сильно изменилась. Теперь артистка отдает предпочтение женственным и даже молодежным нарядам, не стесняясь короткой длины юбок. Так, недавно Максим Галкин поделился фотографией с женой и детьми, на которой певица предстала в розовом платье-майке, открывающем ее ноги. Фанаты в очередной раз отметили, что Пугачева выглядит превосходно", - отмечает издание.


фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru

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