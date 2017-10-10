ФОТО: В Соломенном среди ночи загорелся жилой дом, огонь перекинулся на соседние постройки

Ночью в Соломенном на улице Мебельная произошел пожар в частном жилом доме, сообщает ГУМЧС по Карелии.

Сообщение о происшествии поступило в 03.11 от очевидца. Пожару был присвоен ранг повышенной сложности "1БИС»". Огонь грозил перекинуться на соседние дома из-за сильного ветра и плотной застройки.

"Искры перенеслись в сторону соседних домов, расположенных на расстоянии 30-50 метров, – отмечает замначальника ГУМЧС по Карелии Сергей Немчинов. – В результате произошло загорание двух хозяйственных построек".

По словам Немчинова, в результате проведенных работ из горящего здания было эвакуировано два газовых баллона. На пожаре никто не пострадал. Три человека, проживающие в доме, эвакуировались самостоятельно до прибытия спасательных подразделений.

Всего в ликвидации пожара принимало участие 60 человек и 18 единиц техники.