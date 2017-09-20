В Петрозаводске жители Соломенного жалуются на потоп, который никто не ликвидирует.

"Соломенное, ул. Логмозерская. Дороги нет вообще, вода в подъездах! Властям и чиновникам на это начхать", - пишет очевидец в паблике "Живой Петрозаводск".

ФОТО: В Соломенном вода затопила улицы и подъезды домов

ФОТО: В Соломенном вода затопила улицы и подъезды домов

ФОТО: В Соломенном вода затопила улицы и подъезды домов

ФОТО: В Соломенном вода затопила улицы и подъезды домов

ФОТО: В Соломенном вода затопила улицы и подъезды домов