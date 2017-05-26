09:25, 26 Мая 2017
ФОТО: В утреннем ДТП в Петрозаводске погиб человек
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Сегодня утром на Ключевой в ДТП один человек погиб, второй пострадал, сообщили в МЧС Карелии.
В утренний час пик на пересечении Онежской флотилии и ул.Ключевой грузовой автомобиль при повороте упал на легковой и раздавил его.
В результате ДТП погиб водитель, пострадал еще один человек.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Фото: ИА "Республика" / Илья Прохоров
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