ФОТО: В утреннем ДТП в Петрозаводске погиб человек

Сегодня утром на Ключевой в ДТП один человек погиб, второй пострадал, сообщили в МЧС Карелии.

В утренний час пик на пересечении Онежской флотилии и ул.Ключевой грузовой автомобиль при повороте упал на легковой и раздавил его.

В результате ДТП погиб водитель, пострадал еще один человек.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: ИА "Республика" / Илья Прохоров