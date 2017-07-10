ФОТО: В Заксобрании Карелии рассказали о "необычном постояльце", за которым вынуждены ухаживать

Во дворе здания Законодательного собрания Карелии обосновался птенец чайки, который пока не умеет летать.

Об этом сообщается в паблике ЗС в "ВКонтакте".



фото: https://vk.com/public40151653

"Необычный постоялец поселился во дворе Законодательного Собрания Карелии - птенец чайки. Его обнаружил Председатель Совета ветеранов Николай Черненко. Как предположил Николай Павлович, малыш выпал из гнезда, а, может быть, его утащила оттуда ворона. Сотрудники Аппарата парламента и Совета ветеранов Карелии не остались равнодушными к маленькой птичке, которая ещё не умеет летать и самостоятельно кормиться, и периодически ее подкармливают", - отмечается в сообщении (авторские орфография и пунктуация сохранены).