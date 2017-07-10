14:21, 10 Июля 2017
ФОТО: В Заксобрании Карелии рассказали о "необычном постояльце", за которым вынуждены ухаживать
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Во дворе здания Законодательного собрания Карелии обосновался птенец чайки, который пока не умеет летать.
Об этом сообщается в паблике ЗС в "ВКонтакте".
фото: https://vk.com/public40151653
"Необычный постоялец поселился во дворе Законодательного Собрания Карелии - птенец чайки. Его обнаружил Председатель Совета ветеранов Николай Черненко. Как предположил Николай Павлович, малыш выпал из гнезда, а, может быть, его утащила оттуда ворона. Сотрудники Аппарата парламента и Совета ветеранов Карелии не остались равнодушными к маленькой птичке, которая ещё не умеет летать и самостоятельно кормиться, и периодически ее подкармливают", - отмечается в сообщении (авторские орфография и пунктуация сохранены).
фото: https://vk.com/public40151653
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