09:19, 03 Июля 2017
ФОТО: Вечный огонь в Петрозаводске усыпан завядшими цветами
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В Петрозаводске на мемориале "Вечный огонь" в память о погибших солдатах лежат кучи завядших цветов.
В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото мемориала "Вечный огонь" на площади Ленина, на котором запечатлел кучи завядших цветов, возложенных в памят о погибших солдатах.
"Неудобно перед гостями города, которые приходят к Вечному огню как туристы и видят такое, - написал житель горда, - неужели никто не контролирует. Цветы на жаре быстро вянут".
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