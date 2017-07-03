ФОТО: Вечный огонь в Петрозаводске усыпан завядшими цветами

В Петрозаводске на мемориале "Вечный огонь" в память о погибших солдатах лежат кучи завядших цветов.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото мемориала "Вечный огонь" на площади Ленина, на котором запечатлел кучи завядших цветов, возложенных в памят о погибших солдатах.

"Неудобно перед гостями города, которые приходят к Вечному огню как туристы и видят такое, - написал житель горда, - неужели никто не контролирует. Цветы на жаре быстро вянут".