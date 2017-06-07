ВИДЕО: Андрей Губин рассказал, что его хотели убить

На шоу телеканала "Россия" певец попросил не давить его КамАЗами.

Звезда 90-х Андрей Губин недавно рассказал о своей болезни, которая стала причиной его ухода со сцены. Певец заявил, что страдает левосторонней прозопалгией - болезнью нервной системы, вызывающей лицевые боли. Некогда популярный артист ведет уединенный образ жизни, не выступает и не появляется в обществе. Однако Губин согласился стать героем передачи "Прямой эфир" на канале "Россия". На шоу артист сделал признание, сообщает cosno.ru.

43-летний певец рассказал, что несколько лет назад попал в Сочи в страшную аварию. Андрей уверен, что ДТП было неслучайным. "Я ехал в такси, я не был за рулем и сидел рядом с водителем. Это было покушение на мою жизнь. Я прошу просто элементарно какой-то чистоплотности, чтобы меня не убивали. Подлянки в мой адрес начались очень давно. Я тогда их не замечал. Ну что вы творите? Ну хорошо, хотя бы не надо давить меня КамАЗами на улице", - заявил Губин. Однако внятно объяснить, кто желает ему смерти, артист так и не смог.

Многие гости студии высказали мнение, что певец усугубляет положение, надумывает себе врагов и преувеличивает, говоря о состоянии здоровья. Коллеги Губина, а также врачи, присутствующие в студии, считают, что недуг Андрея, прежде всего, связан с его психическим состоянием. Сам артист отказывается в это верить, продолжая убеждать всех, что его состояние критическое.