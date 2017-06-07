Новости. Общество
19:40, 07 Июня 2017

ВИДЕО: Андрей Губин рассказал, что его хотели убить

По теме

Россияне назвали главные жизненные ценности
07.06.17 21:30
В Сети обсуждают архивное фото Алины Кабаевой в купальнике
07.06.17 20:20
ВИДЕО: Андрей Губин рассказал, что его хотели убить
07.06.17 19:40
Все новости
Загрузка...

На шоу телеканала "Россия" певец попросил не давить его КамАЗами.

Звезда 90-х Андрей Губин недавно рассказал о своей болезни, которая стала причиной его ухода со сцены. Певец заявил, что страдает левосторонней прозопалгией - болезнью нервной системы, вызывающей лицевые боли. Некогда популярный артист ведет уединенный образ жизни, не выступает и не появляется в обществе. Однако Губин согласился стать героем передачи "Прямой эфир" на канале "Россия". На шоу артист сделал признание, сообщает cosno.ru.

43-летний певец рассказал, что несколько лет назад попал в Сочи в страшную аварию. Андрей уверен, что ДТП было неслучайным. "Я ехал в такси, я не был за рулем и сидел рядом с водителем. Это было покушение на мою жизнь. Я прошу просто элементарно какой-то чистоплотности, чтобы меня не убивали. Подлянки в мой адрес начались очень давно. Я тогда их не замечал. Ну что вы творите? Ну хорошо, хотя бы не надо давить меня КамАЗами на улице", - заявил Губин. Однако внятно объяснить, кто желает ему смерти, артист так и не смог.

Многие гости студии высказали мнение, что певец усугубляет положение, надумывает себе врагов и преувеличивает, говоря о состоянии здоровья. Коллеги Губина, а также врачи, присутствующие в студии, считают, что недуг Андрея, прежде всего, связан с его психическим состоянием. Сам артист отказывается в это верить, продолжая убеждать всех, что его состояние критическое.

По теме

Россияне назвали главные жизненные ценности
07.06.17 21:30
В Сети обсуждают архивное фото Алины Кабаевой в купальнике
07.06.17 20:20
ВИДЕО: Андрей Губин рассказал, что его хотели убить
07.06.17 19:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2017, 14:48
"Она лежала и уходила из жизни"
02.06.2017, 14:17
Синоптики рассказали, когда придет тепло в Карелию
05.06.2017, 10:25
Стало известно, когда отключат горячую воду в Петрозаводске
31.05.2017, 14:39
Шквалистый ветер и снег надвигаются на Карелию
05.06.2017, 07:20
Житель Карелии пожаловался Путину, что мы живем хуже некуда
02.06.2017, 11:45
Сроки отключения горячей воды в Петрозаводске перенесут из-за холодов

Аналитика

Сегодня 11:52
Политкухня
Выборы для Парфенчикова 6
Политолог Олег Реут считает, что губернаторские выборы в Карелии пройдут по безальтернативному сценарию, а явка не превысит 30 процентов.
"А если не можете – уходите!" 8
05.06.2017 10:45
Зашли в тупик
02.06.2017 12:03
Включайся! Тарифная линейка нового поколения от МегаФона
02.06.2017 11:20
Аврам Склярский: "Закон о столичном статусе очень нужен Петрозаводску" 22
02.06.2017 10:39
Вся аналитика

Чтиво

06.06.2017 10:58
Личное мнение
Ни заказчиков, ни провокаторов 5
Политический публицист Олег Реут размышляет о странностях общественной кампании, организованной в поддержку руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитрия.
Военком требует, чиновников задержали, "Черника" не поспеет 2
05.06.2017 16:20
"Кому-то стало скучно без конфликта" 2
05.06.2017 09:35
Один день из жизни сотрудника отдела запасных частей ПКФ "Слово"
31.05.2017 10:00
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

В кинотеатрах (5)
Чудо-Женщина
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»