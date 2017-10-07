ФОТО, ВИДЕО: На ярмарке в Петрозаводске цены выше, чем в магазинах

Корреспондент "Столицы на Онего" побывал на ярмарке на улице Инженерной и приценился к тому, что там продают.

Оказалось, что цены на ярмарке выше, чем в сетевых магазинах. Причем, это касается практически всех видов продукции – мяса, рыбы, сыра, овощей.

Другое дело, что на ярмарке все свежее, и есть такие продукты, которых в магазинах не найти. Например, белорусы торгуют на ярмарке копченым фазаном и продают гуся в яблоках.

Есть на ярмарке очень хороший сыр и колбасы, опять же, из Белоруссии.

Большим спросом пользуется мясо из Мегреги – к палатке с утра выстроилась самая длинная очередь. Но и цены кусаются – вырезка стоит 500 рублей за килограмм.

Впрочем, посмотрите сами – мы сделали фоторепортаж с открытия ярмарки и записали видео.