18:34, 07 Октября 2017
ФОТО, ВИДЕО: На ярмарке в Петрозаводске цены выше, чем в магазинах
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Корреспондент "Столицы на Онего" побывал на ярмарке на улице Инженерной и приценился к тому, что там продают.
Оказалось, что цены на ярмарке выше, чем в сетевых магазинах. Причем, это касается практически всех видов продукции – мяса, рыбы, сыра, овощей.
Другое дело, что на ярмарке все свежее, и есть такие продукты, которых в магазинах не найти. Например, белорусы торгуют на ярмарке копченым фазаном и продают гуся в яблоках.
Есть на ярмарке очень хороший сыр и колбасы, опять же, из Белоруссии.
Большим спросом пользуется мясо из Мегреги – к палатке с утра выстроилась самая длинная очередь. Но и цены кусаются – вырезка стоит 500 рублей за килограмм.
Впрочем, посмотрите сами – мы сделали фоторепортаж с открытия ярмарки и записали видео.
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