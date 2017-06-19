ФОТО, ВИДЕО: Очередная жесткая авария произошла на перекрестке Чапаева-Ватутина, это место водители называют проклятым

В Петрозаводске накануне вечером на перекрестке Чапаева-Ватутина столкнулись Mazda и "семерка".

Авария с участием легковых автомобилей Mazda и ВАЗ-2107 произошла на пересечении улиц Чапаева и Ватутина в воскресенье около половины десятого вечера.

Как сообщает сайт ДТП Петрозаводска и Карелии, оба транспортных средства двигались по улице Чапаева в противоположных направлениях. Столкновение произошло в момент пересечения перекрёстка, когда иномарка совершала левый поворот на улицу Ватутина, а ВАЗ-2107 двигался по улице Чапаева в прямом направлении со стороны автовокзала.

От столкновения автомобили развернуло на проезжей части. Иномарку отбросило на угол перекрёстка в ограждение.

Видеокамера социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.