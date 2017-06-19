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08:05, 19 Июня 2017

ФОТО, ВИДЕО: Очередная жесткая авария произошла на перекрестке Чапаева-Ватутина, это место водители называют проклятым

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В Петрозаводске накануне вечером на перекрестке Чапаева-Ватутина столкнулись Mazda и "семерка".

Авария с участием легковых автомобилей Mazda и ВАЗ-2107 произошла на пересечении улиц Чапаева и Ватутина в воскресенье около половины десятого вечера.

Как сообщает сайт ДТП Петрозаводска и Карелии, оба транспортных средства двигались по улице Чапаева в противоположных направлениях. Столкновение произошло в момент пересечения перекрёстка, когда иномарка совершала левый поворот на улицу Ватутина, а ВАЗ-2107 двигался по улице Чапаева в прямом направлении со стороны автовокзала.

От столкновения автомобили развернуло на проезжей части. Иномарку отбросило на угол перекрёстка в ограждение.

Видеокамера социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

 

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Комментарии

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Доктор Лень
2017-06-19 09:07:17
Ув. User, на "дебильном разделительном бордюре" некоторые "ответственные лица" нехило приподнялись. И продолжают "дебильно" "разделять" и "бордюрить")
Горожанин
2017-06-19 08:53:50
А без "стрелки" никак нельзя встречных пропустить?! А как же мы вообще-то по другим дорогам без светофоров ездим?!
АК
2017-06-19 08:34:56
Когда уже все идиоты перебьются?
Езжу там регулярно. Остановить, убедись, что встречка встала; нет же, мы спешим куда-то.
User
2017-06-19 08:17:37
Сколько еще народу должно побиться на этом перекрестке, чтобы до ответственных лиц дошло, что вместо дебильного разделительного бордюра нужна полоса для поворота налево и допсекция на светофоре.
Гость
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