ФОТО: Рев моторов и скрип колес - в Петрозаводске прошел автофестиваль Sickest Wekfest

В Петрозаводске прошел крупнейший в Карелии ежегодный автомобильный фестиваль Sickest Wekfest.

На площади Кирова 8 июля несколько десятков пилотов со всей страны обкатали точную копию трассы одного из чемпионатов мира по дрифту. Для зрителей также была организована выставка автомобилей.

Не обошлось и без аварий. Несколько машин разбились о бетонные блоки, выставленные в качестве ограждений.

Смотрите фото с мероприятия здесь.