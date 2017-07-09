16:35, 09 Июля 2017
ФОТО: Рев моторов и скрип колес - в Петрозаводске прошел автофестиваль Sickest Wekfest
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В Петрозаводске прошел крупнейший в Карелии ежегодный автомобильный фестиваль Sickest Wekfest.
На площади Кирова 8 июля несколько десятков пилотов со всей страны обкатали точную копию трассы одного из чемпионатов мира по дрифту. Для зрителей также была организована выставка автомобилей.
Не обошлось и без аварий. Несколько машин разбились о бетонные блоки, выставленные в качестве ограждений.
Смотрите фото с мероприятия здесь.
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