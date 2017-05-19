ФОТО, ВИДЕО: Самый "длинный" кот предпочитает мясо кенгуру

120-сантиметровый мейн-кун стал звездой сети.

120 сантиметров и 14 килограммов - параметры огромного пушистого кота из Австралии по кличке Омар, рассказывает lady.mail.ru.

Омар - трехлетний мейн-кун, а коты этой породы всегда довольно крупные. Однако в среднем их рост достигает 100 сантиметров. Так что, когда 29-летняя хозяйка Омара Стефи Херст завела питомцу страничку в Instagram, с ней связались представители Книги рекордов Гиннесса, пишет ВВС.

"Мы и раньше думали, что, может, он самый "длинный" кот в мире. Но мы с этим ничего не делали. Думали, он еще не полностью вырос", - цитирует Стефи The Sun.

В настоящее время рекордсмен по "длине" - мейн-кун Уэст-Йоркшира, чей рост составляет 118 сантиметров.

По словам Стефи, на завтрак Омар ест специальную еду для мейн-кунов, а на ужин - только мясо кенгуру, хотя его пробовали кормить и другой едой.