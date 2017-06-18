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11:33, 18 Июня 2017

ФОТО, ВИДЕО: Смертельное ДТП с двумя грузовиками произошло в Карелии на участке дороги, где ведется ремонт


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Грузовой фургон и автопоезд столкнулись в Олонецком районе на участке, где производятся дорожные работы.

Как сообщает сайт ДТП Петрозаводска и Карелии, авария произошла 16 июня в 12.40 на 260-м километре трассы "Кола" в Олонецком районе, на административной границе Республики Карелия и Ленинградской области.

Столкнулись двигавшиеся в попутном направлении грузовой фургон Mitsubishi и седельный тягач с полуприцепом Volvo. ДТП произошло на участке с производимыми дорожными работами.

Двигавшийся по автодороге грузовой фургон врезался в заднюю часть стоящего автопоезда. В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. По словам очевидцев, кабина Mitsubishi оказалась серьёзно деформирована.

Как сообщили в карельском региональном Управлении МЧС, для ликвидации последствий аварии привлекалось пожарно-спасательное подразделение Олонецкого района.

По информации Управления ГИБДД по Карелии, 40-летний водитель грузового автомобиля Mitsubishi, житель Вологодской области, совершил наезд на седельный тягач марки Volvo в составе полуприцепа, стоящего в транспортном потоке из-за производства дорожных работ.

В результате ДТП водитель грузового автомобиля Mitsubishi от полученных травм скончался на месте ДТП.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Видеорегистратор очевидца запечатлел последствия страшной аварии.

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