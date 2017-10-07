18:28, 07 Октября 2017
ФОТО и ВИДЕО: Участников акции в поддержку Навального попросили покинуть площадь Кирова
По теме
Загрузка...
На акцию в поддержку Навального в Петрозаводске пришло более ста человек, поэтому место ее проведения решили перенести – все идут на набережную.
Корреспондент "Столицы на Онего" сейчас вместе с участниками акции в поддержку Алексея Навального в сопровождении полиции идет на набережную, где за гостиницей "Карелия" и состоится протестное мероприятие. С площади Кирова сторонников оппозиционера попросили уйти, так как площадка у здания Музыкального театра (гайд-парк) заставлена машинами. Дело в том, что одновременно здесь проходят праздничные мероприятия МЧС, а в семь часов вечера должен состояться салют.
Как рассказал наш корреспондент, на акцию пришло более ста человек.
По теме
Выбор читателей
03.10.2017, 23:30
05.10.2017, 11:15
02.10.2017, 11:32
02.10.2017, 14:19
04.10.2017, 12:42
Аналитика
06.10.2017 11:05
Политкухня
Эксперты проанализировали итоги губернаторской кампании в Карелии.
05.10.2017 11:15
03.10.2017 16:14
03.10.2017 10:22
02.10.2017 10:00
Чтиво
06.10.2017 11:54
Личное мнение
Наш любимый блогер Наталья Ермолина о том, как телевизор превращает людей в перегной.
02.10.2017 14:19
27.09.2017 13:16
19.09.2017 17:09
Медиа
Сегодня 18:32
Опрос
О чем свидетельствует "голодомор" в АО "Пряжинское"?
Афиша
Сегодня в городе (2)
Комментарии