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Новости. Политика
18:28, 07 Октября 2017

ФОТО и ВИДЕО: Участников акции в поддержку Навального попросили покинуть площадь Кирова

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На акцию в поддержку Навального в Петрозаводске пришло более ста человек, поэтому место ее проведения решили перенести – все идут на набережную.

Корреспондент "Столицы на Онего" сейчас вместе с участниками акции в поддержку Алексея Навального в сопровождении полиции идет на набережную, где за гостиницей "Карелия" и состоится протестное мероприятие. С площади Кирова сторонников оппозиционера попросили уйти, так как площадка у здания Музыкального театра (гайд-парк) заставлена машинами. Дело в том, что одновременно здесь проходят праздничные мероприятия МЧС, а в семь часов вечера должен состояться салют.

Как рассказал наш корреспондент, на акцию пришло более ста человек.

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