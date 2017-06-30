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18:20, 30 Июня 2017

ФОТО, ВИДЕО: В Дубае появятся первые в мире беспилотные полицейские машины

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Миниатюрные беспилотники планируют запустить уже в этом году.

Они будут помогать полицейским отслеживать и задерживать преступников. Соглашение о поставках и испытаниях автономных роботизированных аппаратов под названием O-R3 подписано с сингапурской компанией OTSAW Digital, сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на издание Gulf News. В правоохранительном департаменте говорят, что Дубай станет первым в мире городом, где начнут "служить" такие роботы-полицейские.

По данным производителя, O-R3 оснащен функцией кругового обзора и может в режиме реального времени передавать видео в центральную диспетчерскую. Аппарат также оснащен биометрической системой идентификации, которая сканирует лица и выявляет как находящихся в розыске преступников, так и "граждан, вызывающих оперативный интерес".

Робот будет "висеть на хвосте" у подозреваемого до приезда настоящих полицейских. А если перед ним возникнет непреодолимое препятствие, то он выпустит небольшой дрон, который продолжить преследование по воздуху.

Аппараты имеют функцию самоподзарядки, благодаря которой смогут контролировать ситуацию в городе круглосуточно. В полиции Дубая рассчитывают, что в течение ближайших тринадцати лет, к 2030 году, удастся сократить количество "живых" патрульных на четверть.

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