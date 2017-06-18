09:23, 18 Июня 2017
ФОТО, ВИДЕО: В Карелии испекли самую большую калитку
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На Фестивале карельской калитки в Сортавале испекли калитку размером 256 на 105 сантиметров.
В Сортавале накануне прошел четвертый по счету ежегодный Фестиваль карельской калитки.
Каких только калиток здесь не было!
Испекли даже "самую маленькую" и уже традиционно - самую большую. Ее размер составил в длину 256, а в ширину – 105 сантиметров. Отведать калитку смогли все желающие.
По итогам фестиваля победителями в номинациях стали:
"Самая маленькая" - Молодежный центр "Сердоболь"
"Традиционная" - "Ламберг"
"Фирменный рецепт" - "Плакучая ива" ("Черные камни").
Посмотрите, как это было – фото и видео из группы "Вести Приладожья" и Сортавала ФМ.
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