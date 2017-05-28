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11:12, 28 Мая 2017
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

ФОТО, ВИДЕО: В Петрозаводске иномарка вылетела с дороги и перевернулась прямо у ворот школы

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В Петрозаводске на улице Ключевая иномарка на большой скорости вылетела с дороги, снесла ограждение и перевернулась прямо у ворот школы.

В объективы видеокамер компании Ситилинк попало ДТП, произошедшее накануне вечером в Петрозаводске на Ключевой в районе школы № 33.

Автомобиль Ford Fusion, двигавшийся на достаточно большой скорости, вылетел с дороги, снес ограждение и перевернулся. Авария случилась прямо у входа в школу № 33. В это время по тротуару двигался прохожий, который не дошел буквально несколько метров до места, куда вылетел автомобиль.

О пострадавших не сообщается.

 

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