ФОТО, ВИДЕО: В Петрозаводске иномарка вылетела с дороги и перевернулась прямо у ворот школы

В Петрозаводске на улице Ключевая иномарка на большой скорости вылетела с дороги, снесла ограждение и перевернулась прямо у ворот школы.

В объективы видеокамер компании Ситилинк попало ДТП, произошедшее накануне вечером в Петрозаводске на Ключевой в районе школы № 33.

Автомобиль Ford Fusion, двигавшийся на достаточно большой скорости, вылетел с дороги, снес ограждение и перевернулся. Авария случилась прямо у входа в школу № 33. В это время по тротуару двигался прохожий, который не дошел буквально несколько метров до места, куда вылетел автомобиль.

О пострадавших не сообщается.