08:15, 17 Октября 2017
ФОТО, ВИДЕО: В темноте и под дождем в Петрозаводске столкнулись "семерка" и мотоциклист
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Авария случилась накануне вечером на Кукковке.
В Петрозаводске ДТП с участием мотоциклиста и легкового автомобиля ВАЗ-2107 произошло накануне около 18.20 на пересечении улиц Ровио и Сортавальская. На улице шел дождь, было уже темно.
Как сообщает сайт ДТП Петрозаводска и Карелии, встречное столкновение произошло на регулируемом перекрёстке, когда легковой автомобиль совершал левый поворот с улицы Ровио на улицу Сортавальская, а мотоциклист двигался по улице Ровио в прямом направлении.
В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, обошлось без жертв.
Видеокамера компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.
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