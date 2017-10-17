ФОТО, ВИДЕО: В темноте и под дождем в Петрозаводске столкнулись "семерка" и мотоциклист

Авария случилась накануне вечером на Кукковке.

В Петрозаводске ДТП с участием мотоциклиста и легкового автомобиля ВАЗ-2107 произошло накануне около 18.20 на пересечении улиц Ровио и Сортавальская. На улице шел дождь, было уже темно.

Как сообщает сайт ДТП Петрозаводска и Карелии, встречное столкновение произошло на регулируемом перекрёстке, когда легковой автомобиль совершал левый поворот с улицы Ровио на улицу Сортавальская, а мотоциклист двигался по улице Ровио в прямом направлении.

В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, обошлось без жертв.

Видеокамера компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.