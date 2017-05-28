11:41, 28 Мая 2017
ФОТО: Заброшенный дом на Коммунистов сгорел дотла
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В Сети появились новые свидетельства очевидцев о крупном пожаре, который произошел сегодня ночью в Петрозаводске.
Как мы уже писали, в столице Карелии на улице Коммунистов сегодня ночью загорелся заброшенный деревянный дом.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в 01:44 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для тушения пожара в неэксплуатируемом здании по адресу ул. Коммунистов д.21. Были задействованы 10 пожарных и 3 единицы техники.
Только в 04.10 пожар был ликвидирован.
В сети появились фото с места пожара, на снимках видно, что дом практически полностью сгорел. Очевидцы утверждают, что спасатели до сих пор находятся на месте происшествия.
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