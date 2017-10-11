ФОТО: Власти Петрозаводска оперативно приступили к восстановлению разрушенной дождями дороги

Размытый из-за подтопления после сильных осадков автомобильный проезд в районе Птицефабрики начали восстанавливать, сообщил в администрации Петрозаводска.

Специалисты администрации Петрозаводска и сотрудники ООО "ТехРент" произвели обследование поврежденного участка проезда в районе Сельгской речки (район Птицефабрика) и приняли решение о его незамедлительном ремонте.

Как сообщили в начале этой недели жители района, из-за сильных дождей произошло частичное разрушение проезда от улицы Птицефабрика, что сделало небезопасным движение автомобилей и пешеходов по этому участку проезда.

"Во время выезда на место происшествия мы обнаружили засоры водопропускных труб, а также частичный размыв откосов дорожного полотна. В результате сильных осадков, выпавших за несколько последних дней, резко повысился уровень воды в небольшом пруду около проезда, и насыпь стала размываться", - рассказал начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации Петрозаводска Андрей Бекелев.

В течение сегодняшнего-завтрашнего дня последствия подтопления и само подтопление будут ликвидированы силами ООО "ТехРент" в рамках оказания содействиа Администрации города по обеспечению безопасности дорожного движения.