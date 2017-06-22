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19:10, 22 Июня 2017

ФОТО: Внучка Владимира Высоцкого набирает популярность в Интернете

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Наследница внебрачной дочери легендарного барда Владимира Высоцкого оказалась в центре внимания общественности.

Как пишет Starhit, недавно в СМИ появились фотографии 18-летней Арины Сахаровой – внучки легендарного барда Владимира Высоцкого. Ее мать Анастасия – внебрачная дочь знаменитого музыканта и артистки Театра на Таганке Татьяны Иваненко.


фото: Арина Сахарова «Инстаграм»

Сын Владимира Высоцкого Аркадий заявил журналистам, что знает о существовании Арины.

"Я прекрасно понимаю, о ком вы говорите. Но лично я ее сестрой не считаю, так как с этой девочкой нас никогда никто не знакомил. Я ни разу не общался с ней", – сказал актер и сценарист.

Известно, что Арина закончила столичную школу с углубленным изучением французского языка. "Знаменитый музыкант так и не признал маму девушки официально, поэтому в ее семье предпочитают не говорить о родстве с легендарным артистом.


фото: Арина Сахарова /«Инстаграм»

Сахарова достаточно часто отвечает на вопросы пользователей Интернета, но на тему родства с Высоцким не высказывается. Бабушка Арины Татьяна Иваненко тоже предпочитает не общаться с журналистами. После расставания с Владимиром Высоцким актриса не дала ни одного интервью, затрагивающего ее отношения с легендарным бардом.

Интересно, что дочь Владимира Высоцкого пошла по стопам матери – Анастасия выбрала творческую профессию и поступила на журфак МГУ. С будущим мужем Алексеем Заборовцем женщина познакомилась, когда простудилась и попала в медицинское учреждение. Они прожили в браке девять лет и расстались из-за ссор и недопонимания. По словам Алексея, он долгое время не общался с дочерью – бывшая жена запрещала.

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