ФОТО: Водитель мопеда попал в больницу после столкновения с иномаркой на севере Карелии

Водитель мопеда попал в больницу после столкновения с иномаркой на севере Карелии

Как рассказали в МЧС Карелии, в воскресенье в 11:16 пожарно-спасательное подразделение 12 пожарно-спасательной части Сегежи привлекалось для ликвидации последствий ДТП, которое произошло у дома №16 по улице Мира.

"В результате ДТП травмирован водитель мопеда, госпитализирован в Сегежскую ЦРБ. Соблюдайте правила дорожного движения!" - пишут в паблике "4 отряд ФПС по Республике Карелия".