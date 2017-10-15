13:13, 15 Октября 2017
ФОТО: Водитель мопеда попал в больницу после столкновения с иномаркой на севере Карелии
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Водитель мопеда попал в больницу после столкновения с иномаркой на севере Карелии
Как рассказали в МЧС Карелии, в воскресенье в 11:16 пожарно-спасательное подразделение 12 пожарно-спасательной части Сегежи привлекалось для ликвидации последствий ДТП, которое произошло у дома №16 по улице Мира.
"В результате ДТП травмирован водитель мопеда, госпитализирован в Сегежскую ЦРБ. Соблюдайте правила дорожного движения!" - пишут в паблике "4 отряд ФПС по Республике Карелия".
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