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Новости. Происшествия
13:39, 13 Июля 2017

ФОТО: Водитель перевернувшейся машины в Сегеже застрял между люком и деревом

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В Карелии спасатели больше часа извлекали пострадавшего из машины.

Как сообщили спасатели 4-го отряда МЧС в Сегеже, сегодня рано утром в пожарно-спасательную службу Сегежи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии у едревни Майгуба.

По прибытии к месту вызова пожарные обнаружили, что в перевернувшемся автомобиле находится мужчина, который сильно зажат между люком автомобиля и деревом.

Больше часа потребовалось спасателям, чтобы провести работы для извлечения пострадавшего, у которого голова застряла между элементами автомобиля, после чего он был передан бригаде скорой медицинской помощи.

Напомним, В четверг в 4.40 на подъезде к местечку Майгуба 21-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортными средствами, на Vortex Tingo вылетел с дороги в кювет, где автомобиль перевернулся. Пострадал водитель, он был госпитализирован.

 

 

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