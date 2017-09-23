ФОТО: Водитель сбил лося в Карелии

В Олонецком районе водитель легкового автомобиля совершил наезд на лося, который вышел на проезжую часть.

О происшествии сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

ЧП произошло ночью 22 сентября на 333-м километре автодороги М-18 "Кола".

Сообщается, что столкновение с лосем произошло в темное время суток в тот момент, когда животное вышло на проезжую часть.

В результате ДТП погиб самец лося. Автомобиль получил механические повреждения.

По предварительной информации, водитель и пассажиры легкового автомобиля не пострадали.