11:30, 23 Сентября 2017
ФОТО: Водитель сбил лося в Карелии
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В Олонецком районе водитель легкового автомобиля совершил наезд на лося, который вышел на проезжую часть.
О происшествии сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».
ЧП произошло ночью 22 сентября на 333-м километре автодороги М-18 "Кола".
Сообщается, что столкновение с лосем произошло в темное время суток в тот момент, когда животное вышло на проезжую часть.
В результате ДТП погиб самец лося. Автомобиль получил механические повреждения.
По предварительной информации, водитель и пассажиры легкового автомобиля не пострадали.
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