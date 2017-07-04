ФОТО: Волочкова в трусах показала очередную растяжку

Балерина резвится в отпуске в Греции.

Устав от московской непогоды, проливных дождей и ураганов, Анастасия Волочкова уехала на море, сообщает cosmo.ru. На этот раз 41-летняя артистка решила провести отпуск не на Мальдивах,а в Греции. По традиции фотографиями из путешествия блондинка делится в Instagram. Первым делом Анастасия продемонстрировала подписчикам безупречную растяжку.

На фото Волочкова позирует в ярком купальнике и тунике. Поклонники по достоинству оценили вертикальный шпагат балерины. "Анастасия вы превосходны! Грациозна, обворожительна, неповторима!", "Эххх, мне бы такие ножки", "Вот это растяжка", "Вы просто шикарная и все, кто вам что-то говорит плохое, это они завидуют!", "Молодец, растяжка превыше всего!"



instagram.com/volochkova_art

Впрочем, без критики не обошлось. Многие заявили, что устали смотреть на шпагаты Анастасии, и посоветовали ей быть оригинальнее. Были и те, кто упрекнул артистку за излишнюю откровенность, однако Волочкова не раз говорила о том, что гордится своим телом и не стесняется его показывать.