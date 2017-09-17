15:00, 17 Сентября 2017
ФОТО и ВИДЕО: "Восьмерка" в Петрозаводске снесла фонарный столб
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ДТП произошло на Карельском проспекте сегодня днем.
Очередное ДТП произошло в Петрозаводске. Сегодня 17 сентября в районе 14.40 на Карельском проспекте, около заправки, где новая автомойка, автомобиль "ВАЗ-2108" влетел в фонарный столб, который от удара упал на дорогу.
По словам очевидцев, водитель был нетрезвый, "восьмерка" в хлам, виновник ДТП живой, провода на дороге вместе со столбом".
На месте происшествия работает ГИБДД.
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