ФОТО и ВИДЕО: "Восьмерка" в Петрозаводске снесла фонарный столб

ДТП произошло на Карельском проспекте сегодня днем.

Очередное ДТП произошло в Петрозаводске. Сегодня 17 сентября в районе 14.40 на Карельском проспекте, около заправки, где новая автомойка, автомобиль "ВАЗ-2108" влетел в фонарный столб, который от удара упал на дорогу.

По словам очевидцев, водитель был нетрезвый, "восьмерка" в хлам, виновник ДТП живой, провода на дороге вместе со столбом".

На месте происшествия работает ГИБДД.