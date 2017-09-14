ФОТО: Вот это ягодицы! (18+)

Огромные формы шведской модели пользуются большой популярностью.

Модель из Швеции Наташа Кроун, принимающая участие в эротических фотосессиях, не скрывает, что регулярно обращается к хирургам и проводит эксперименты с внешностью, рассказывает cosmo.ru. Но главный фетиш 25-летней девушки - это очень большая попа.

"Первую операцию по увеличению попы я сделала, когда мне было 20 лет. И да, уже тогда я призналась, что я одержима этой частью моего тела и на достигнутых результатах останавливаться не собираюсь", - рассказывает Наташа. Девушка усиленно питается, ест много калорийной пищи и сладостей, чтобы жир как можно быстрее отложился в ее ягодицах.

"Я каждое утро начинаю с того, что внимательно разглядываю свою прекрасную попу в зеркале. И знаете что? Мне она кажется маленькой, и я хочу сделать ее еще больше. Возможно, у меня телесная дисморфия (психическое заболевание, характеризующееся неправильной оценкой своего веса и процента жира в организме), но меня это совершенно не волнует", - призналась Кроун. Девушка не стала останавливаться лишь на операциях на ягодицах, она также увеличила губы.

Стоит отметить, что выдающиеся формы Наташи пользуются большой популярностью в Сети. На ее страницу в Instagram подписано около 200 тысяч человек, которые оставляют под каждой ее публикацией множество комплиментов. Правда, не обходится и без критики, но на негативные высказывания в свой адрес Кроун внимания не обращает.

Также у Наташи есть официальный сайт, где она ведет блог и делится кадрами из фотосессий.