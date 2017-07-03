ФОТО: Вот эту петрозаводчанку не могут найти уже несколько недель

Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшую без вести 47-летнюю Светлану Е.

Как сообщает карельское МВД, Светлана Александровна 15 июня 2017 года ушла из дома, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

"Приметы: на вид 40 лет, рост около 155 см, среднего телосложения, волосы короткие, светло-русые. Была одета: синяя спортивная куртка, синие спортивные брюки, кроссовки", - сказано в сообщении ведомства.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Светланы, просят позвонить по телефону: 8-911-402-49-26, 8-911-415-25-87 или 02 (102).