15:34, 03 Июля 2017
ФОТО: Вот эту петрозаводчанку не могут найти уже несколько недель
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Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшую без вести 47-летнюю Светлану Е.
Как сообщает карельское МВД, Светлана Александровна 15 июня 2017 года ушла из дома, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
"Приметы: на вид 40 лет, рост около 155 см, среднего телосложения, волосы короткие, светло-русые. Была одета: синяя спортивная куртка, синие спортивные брюки, кроссовки", - сказано в сообщении ведомства.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Светланы, просят позвонить по телефону: 8-911-402-49-26, 8-911-415-25-87 или 02 (102).
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