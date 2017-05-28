12:44, 28 Мая 2017
ФОТО: Вот такую "трубу" сегодня провезли по Петрозаводску
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Эту конструкцию сделали на "Петрозаводскмаше", она уедет в Москву.
Сегодня утром по Петрозаводску перевозили крупногабаритный груз – очевидцы разместили в Сети снимки многотонной конструкции, которая, как выяснилось, покинула территорию завода «Петрозаводскмаш». Эту о деталь отвезут в Москву, где будут использовать на нефтеперерабатывающем заводе.
По пути следования груза перекрывали движение транспорта.
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