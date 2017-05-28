ФОТО: Вот такую "трубу" сегодня провезли по Петрозаводску

Эту конструкцию сделали на "Петрозаводскмаше", она уедет в Москву.

Сегодня утром по Петрозаводску перевозили крупногабаритный груз – очевидцы разместили в Сети снимки многотонной конструкции, которая, как выяснилось, покинула территорию завода «Петрозаводскмаш». Эту о деталь отвезут в Москву, где будут использовать на нефтеперерабатывающем заводе.

По пути следования груза перекрывали движение транспорта.