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12:44, 28 Мая 2017
фото: из группы ДТП Петрозаводска и Карелии

ФОТО: Вот такую "трубу" сегодня провезли по Петрозаводску

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Эту конструкцию сделали на "Петрозаводскмаше", она уедет в Москву.

Сегодня утром по Петрозаводску перевозили крупногабаритный груз – очевидцы разместили в Сети снимки многотонной конструкции, которая, как выяснилось, покинула территорию завода «Петрозаводскмаш». Эту о деталь отвезут в Москву, где будут использовать на нефтеперерабатывающем заводе.

По пути следования груза перекрывали движение транспорта.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Онего
2017-05-28 13:38:26
Труба как труба, совсем не похожа на ракетную шахту.
Гость
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