ФОТО: Временный мост в Соломенном собран, идет его стыковка с берегами

Военные строители приступили к стыковке с берегами новой переправы в поселке Соломенное

На этот час мост уже собран, сборка его основных частей была завершена вечером пятницы. Теперь его необходимо состыковать с берегами. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Петрозаводска.

Вместе с военными строителями на объекте трудятся специалисты ООО «Техрент», которые ведут отсыпку берега и формирование новых подъездных путей к мосту. Специалисты администрации города решают технические вопросы по организации ограждения на проезжей части моста и ее освещения.

Работы по наведению временной понтонной переправы через Логмозерский пролив ведут военнослужащие отдельного инженерно-саперного полка из состава Западного военного округа. Работы продолжаются с 7 часов утра минувшей пятницы.

К работам по наведению переправы привлечено более 100 военнослужащих, около 30 единиц военной и специальной техники, в том числе 25 звеньев понтонно-мостового парка ПМП и катера.

Возводимый понтонный мост имеет длину 110 метров, состоит из 25 фрагментов.

В мэрии Петрозаводска заявляют о том, что военная мостовая переправа через Логмозеро будет временной и прослужит до конца ноября.

В настоящее время по заказу администрации города на Онежском судостроительном заводе строится новый мост для соломенской переправы. Согласно утвержденному проекту, новый наплавной мост предусматривается в виде судна с длинной корпуса между носовым и кормовым перпендикулярами в 90,75 метра, шириной по ватерлинии - 7 метров, габаритной шириной – 7,8 метра, высотой бортов - 2,70 метра, осадкой около 0,5 метра. Разрешена его круглогодичная эксплуатация, в том числе в ледовых условиях.