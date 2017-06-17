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09:59, 17 Июня 2017

ФОТО: Выдвинутые партиями в губернаторы Тараканов и Ильюкова сдали документы в ЦИК

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Выдвинутые партиями "Родина" и "Патриоты России" кандидаты на должность главы Карелии отнесли документы в Центризбирком.

ЦИК Карелии в пятницу приняла документы у еще двоих кандидатов, выдвинутых партиями на выборы главы Карелии, назначенные на 10 сентября.


Ольга Ильюкова (справа)

Документы о выдвижении представила Ольга Ильюкова, за кандидатуру которой проголосовала партия "Патриоты России", и Николай Тараканов, выдвинутый "Родиной".


Николай Тараканов (слева)

Ранее, напомним, документы в ЦИК отнес Артур Парфенчиков, кандидат в губернаторы от "Единой России".

"Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия документов о выдвижении продлится до 18 часов по московскому времени 12 июля. С момента выдвижения для кандидата начинается агитационный период, который продлится до ноля часов по московскому времени 9 сентября 2017 года", - отмечают в избирательной комиссии.

Чтобы зарегистрироваться, кандидатам в губернаторы необходимо будет преодолеть муниципальный фильтр: собрать подписи не менее 88 депутатов и глав муниципальных образований.

Документы для регистрации кандидатов ЦИК начнет принимать с 21 июля.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
leon
2017-06-17 11:26:13
Ну докатились! Очевидно ведь. Без прямого воздействия центра уже с места не сдвинемся. Поэтому однозначно, что Артур. Деньги и связи...куда без них.
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Орбита 9
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