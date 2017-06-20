ФОТО: Выдвинутый КПРФ кандидатом в губернаторы Евгений Ульянов отнес документы в ЦИК

ЦИК Карелии получила документы о выдвижении от Евгения Ульянова - кандидата на должность главы республики от КПРФ.

Об этом сообщили в республиканской ЦИК.



фото: ЦИК Карелии

Напомним, решение о выдвижении Евгения Ульянова было принято 17 июня на конференции отделения КПРФ в Петрозаводске. Кандидатуру Ульянова поддержали все 30 делегатов, принявших участие в тайном голосовании.

Евгений Ульянов родился 14 декабря 1977 года в Петрозаводске. Получил рабочую специальность в училище. Прошел службу в армии в пограничных войсках. Имеет высшее юридическое образование: окончил Современную гуманитарную академию. С 2003 года состоит в политической партии КПРФ. В 2014 году избран первым секретарем комитета карельского республиканского отделения КПРФ. Работает депутатом Заксобрания Карелии на бесплатной основе, также является помощником депутата Госдумы, Нобелевского лауреата Жореса Алферова.