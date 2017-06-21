Новости. Погода
08:25, 21 Июня 2017
фото: https://vk.com/fobosplanet?w=wall-21245447_302953

ФОТО: "Зато комаров нет, и не вспотеешь" - в соседней Мурманской области 20 июня выпал снег

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В городах Мурманской области 20 июня выпал снег.

С самого утра жители Мурманской области делятся в социальных сетях фотографиями своих городов. В этом не было бы ничего необычного, если бы не прогноз погоды и дата на календаре. 20 июня, в Кировске, Заполярном и Никеле выпало немалое количество снега, характерное, скорее, для начала октября, но никак не для конца первого летнего месяца, - замечают в группе Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы.

"Зато комаров нет, и не вспотеешь", - пишут в социальных сетях северяне. А в одной из групп вспомнили, что 40 лет назад на север области и Печенгский район обрушился сильный ураган, также заваливший города снегом.

 

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Комментарии

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ненец
2017-06-21 08:38:00
Загорать можно в ватных штанах. Фышка сезона!
И в валенках.
Беня
2017-06-21 10:05:51
ненец, загорать таки не разу не модно. На загорелой коже татухи будет видно плохо. А вот шо татухами не посверкать в телогрейке - это, конечно, печалька.
Гость
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