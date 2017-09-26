06:40, 26 Сентября 2017
ФОТО: Жильцы новостроек в Петрозаводске просят защитить их от вандалов
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На Перевалке хулиганы изрисовали подъезд в новом доме. Жильцы просят помочь найти вандалов.
В редакцию "Столицы на Онего" обратились жильцы дома на ул.Суворова,1, которые сообщили, что их подъезд изрисовали вандалы.
"Помогите найти вандалов, - написали жильцы, - расписали маркером лифт, окна и стены. Только в апреле дом сдан, подростки решили его совсем изгадить".
Камера наружного наблюдения запечатлела предполагаемых хулиганов.
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