ФОТО: Жильцы в стихах попросили власти расселить их аварийный дом

Очередной баннер с просьбой расселить аварийное здание появилось в Петрозаводске.

На этот раз жильцы жилого дома по Октябрьскому проспекту повесили баннер со стихами, сообщается в паблике "Живой Петрозаводск".

Отличное место для нового дома, Ведь рядом и центр, и элитный район. Застройщики, обратите внимание, Мы в полусгоревшем сарае живем. Ждем мы очень расселенья И хотим мы новоселья. У властей один ответ: "Денег не было и нет".

Напомним, это не первый баннер с просьбой расселить аварийный дом, который появился в карельской столице.