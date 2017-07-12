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Новости. Общество
07:15, 12 Июля 2017

ФОТО: Жильцы в стихах попросили власти расселить их аварийный дом

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Очередной баннер с просьбой расселить аварийное здание появилось в Петрозаводске.

На этот раз жильцы жилого дома по Октябрьскому проспекту повесили баннер со стихами, сообщается в паблике "Живой Петрозаводск".

Отличное место для нового дома,
Ведь рядом и центр, и элитный район.
Застройщики, обратите внимание,
Мы в полусгоревшем сарае живем.
Ждем мы очень расселенья
И хотим мы новоселья.
У властей один ответ:
"Денег не было и нет".
 

Напомним, это не первый баннер с просьбой расселить аварийный дом, который появился в карельской столице.

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