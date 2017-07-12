07:15, 12 Июля 2017
ФОТО: Жильцы в стихах попросили власти расселить их аварийный дом
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Очередной баннер с просьбой расселить аварийное здание появилось в Петрозаводске.
На этот раз жильцы жилого дома по Октябрьскому проспекту повесили баннер со стихами, сообщается в паблике "Живой Петрозаводск".
Отличное место для нового дома,Ведь рядом и центр, и элитный район.Застройщики, обратите внимание,Мы в полусгоревшем сарае живем.Ждем мы очень расселеньяИ хотим мы новоселья.У властей один ответ:"Денег не было и нет".
Напомним, это не первый баннер с просьбой расселить аварийный дом, который появился в карельской столице.
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