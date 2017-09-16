ФОТО: Жители благоустроенных дворов в Петрозаводске остаются с разбитыми проездами между домами

Эксперты ОНФ в Карелии выявили проблемы во дворах, благоустроенных по программе "Комфортная городская среда".

Представители карельского отделения Общероссийского народного фронта проинспектировали еще один двор в Петрозаводске, благоустроенный по программе "Комфортная городская среда". Жители дома №18 по улице Гоголя попросили проверить качество работ по укладке асфальта во дворе.

"К сожалению, качество асфальтобетонной смеси без соответствующих дополнительных лабораторных исследований оценить невозможно. Но в целом, ровность соблюдена, асфальт уложен в пределах нормы", - заключил эксперт ОНФ Виталий Федотов.

Эксперты уже не в первый раз приезжают во двор дома по улице Гоголя. В июне этого года на примере двора был организован мастер-класс по контролю за ведением строительно-монтажных работ, который провела член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, председатель регионального общественного движения по защите прав собственников жилья "Наш дом" Светлана Калинина.

Общаясь с жителями дома во время мастер-класса, Светлана Калинина выразила удивление тем, что жители должны были софинансировать минимальный перечень работ по благоустройству. Также вызвал непонимание тот факт, что жильцы домов были обременены составлением смет и дизайн-проектов, а общий проезд, который должен являться городской территорией, частично включен в состав общего имущества дома, и содержать его предстоит жителям этого дома.

Во время рейда жители вновь подняли вопрос асфальтирования общих проездов между домами. На Гоголя, 18 проезды, находящиеся в ведении администрации города, полностью разбиты. Выезжая с отремонтированного двора автомобилисты попадают в ямы.

"Мнение жителей и экспертов совпадает: для дворов, участвующих в программе, где будет проводиться укладка асфальта, одновременно должны быть предусмотрены средства на укладку асфальта примыкающей муниципальной территории. Причем эти работы могут выполняться одним и тем же подрядчиком, что поможет сэкономить время на проведение работ и средства жителей", - сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Карелии Анна Лопаткина.