Плитка облицовочная Гольфстрим 200x330 мм оранжевый GF5
14 руб.
/
28 руб.
-50%
Экономия 14 руб
Смеситель кухня KEIL 20588 двурукий керам., метал. маховик
349 руб.
/
600 руб.
-42%
Экономия 251 руб
Дверное полотно Гладкое Миланский орех 2000х900х40 Ладора
690 руб.
/
990 руб.
-30%
Экономия 300 руб
Дрель акк. HAMMERFLEX ACD10.8M (10.8В, 1.2Ач, 0-350/1350 об/мин, 18Нм, 1 акк, Li-ion, 1.4кг)
1999 руб.
/
2999 руб.
-33%
Экономия 1000 руб

Пила бензиновая УБП 170
3490 руб.
/
5990 руб.
-42%
Экономия 2500 руб
Новости. Общество
13:50, 16 Сентября 2017

ФОТО: Жители благоустроенных дворов в Петрозаводске остаются с разбитыми проездами между домами

По теме

Эксперты обнаружили вирус, взламывающий смартфоны за 10 секунд
16.09.17 16:43
В Карелии закончились военные сборы
16.09.17 13:20
ВИДЕО: Кержаков после скандального фото выпустил мальков лосося в Ладогу
16.09.17 11:50
Все новости
Загрузка...

Эксперты ОНФ в Карелии выявили проблемы во дворах, благоустроенных по программе "Комфортная городская среда".

Представители карельского отделения Общероссийского народного фронта проинспектировали еще один двор в Петрозаводске, благоустроенный по программе "Комфортная городская среда". Жители дома №18 по улице Гоголя попросили проверить качество работ по укладке асфальта во дворе.

"К сожалению, качество асфальтобетонной смеси без соответствующих дополнительных лабораторных исследований оценить невозможно. Но в целом, ровность соблюдена, асфальт уложен в пределах нормы", - заключил эксперт ОНФ Виталий Федотов.

Эксперты уже не в первый раз приезжают во двор дома по улице Гоголя. В июне этого года на примере двора был организован мастер-класс по контролю за ведением строительно-монтажных работ, который провела член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, председатель регионального общественного движения по защите прав собственников жилья "Наш дом" Светлана Калинина.

Общаясь с жителями дома во время мастер-класса, Светлана Калинина выразила удивление тем, что жители должны были софинансировать минимальный перечень работ по благоустройству. Также вызвал непонимание тот факт, что жильцы домов были обременены составлением смет и дизайн-проектов, а общий проезд, который должен являться городской территорией, частично включен в состав общего имущества дома, и содержать его предстоит жителям этого дома.

Во время рейда жители вновь подняли вопрос асфальтирования общих проездов между домами. На Гоголя, 18 проезды, находящиеся в ведении администрации города, полностью разбиты. Выезжая с отремонтированного двора автомобилисты попадают в ямы.

"Мнение жителей и экспертов совпадает: для дворов, участвующих в программе, где будет проводиться укладка асфальта, одновременно должны быть предусмотрены средства на укладку асфальта примыкающей муниципальной территории. Причем эти работы могут выполняться одним и тем же подрядчиком, что поможет сэкономить время на проведение работ и средства жителей", - сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Карелии Анна Лопаткина.

По теме

Эксперты обнаружили вирус, взламывающий смартфоны за 10 секунд
16.09.17 16:43
В Карелии закончились военные сборы
16.09.17 13:20
ВИДЕО: Кержаков после скандального фото выпустил мальков лосося в Ладогу
16.09.17 11:50
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.09.2017, 19:55
В Карелии столкнулись поезда - появились фото с места крушения
11.09.2017, 08:56
ЦИК: Парфенчиков победил на выборах главы Карелии
12.09.2017, 17:03
Итоги выборов:  победителей больше, чем один
13.09.2017, 09:21
Суд без события преступления
12.09.2017, 21:12
Правоохранители до сих пор не комментируют ЧП в Петрозаводске
15.09.2017, 11:15
В Петрозаводске умер известный педагог Александр Селин

Аналитика

15.09.2017 14:30
Капитал
"КУРС на Варкауса". Курс на новую жизнь! 1
На самом берегу Онежского озера строится новый жилищный комплекс класса комфорт плюс.
Мы за ценой не постоим: сколько денег кандидаты потратили на выборы 3
15.09.2017 12:35
Связь-Банк: государственное в тренде
14.09.2017 11:55
Суд без события преступления 8
13.09.2017 09:21
Итоги выборов:  победителей больше, чем один 25
12.09.2017 17:03
Вся аналитика

Чтиво

14.09.2017 09:43
Без политики
Simply Clever – множество продуманных решений для дополнительного комфорта
SKODA хорошо известна своими многочисленными практичными решениями, которые предложены дизайнерами и конструкторами для обеспечения дополнительного комфорта водителя и пассажиров.
Счастье быть шибздиком 1
13.09.2017 11:50
Могут ли не оштрафовать за нарушение Правил дорожного движения? 2
11.09.2017 10:16
Очень ждут фальсификаций 15
04.09.2017 17:13
архив чтиво

Медиа

Выборы главы республики Карелия
10.09.2017 12:59
все фото и видео

Афиша

Сегодня в городе (9)
Оно
Напарник
Удача Логана
Гоголь. Начало (18+)
Про любовь. Только для взрослых
Малыш на драйве
Дискотека 90-х и 00-х
Твое имя
В гостях у Элис
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»