09:10, 21 Сентября 2017
ФОТО: Жители новостроек в Петрозаводске пристыдили автохама
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В новом микрорайоне "Скандинавия" водитель припарковал свой внедорожник прямо на газоне, хотя рядом были парковочные места.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" жители нового микрорайона "Скандинавия" разместили фото автохама, который паркуется на газоне.
"Скандинавия - новый район, уже не жалеем, - написал автор фото, - уже неоднократно. Места есть, просто кому-то лень 100 метров пройти. Стыдно должно быть".
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