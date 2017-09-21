ФОТО: Жители новостроек в Петрозаводске пристыдили автохама

В новом микрорайоне "Скандинавия" водитель припарковал свой внедорожник прямо на газоне, хотя рядом были парковочные места.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" жители нового микрорайона "Скандинавия" разместили фото автохама, который паркуется на газоне.

"Скандинавия - новый район, уже не жалеем, - написал автор фото, - уже неоднократно. Места есть, просто кому-то лень 100 метров пройти. Стыдно должно быть".