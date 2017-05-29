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ФОТО: Жители Петрозаводска не могли вернуться с дач

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Въезд в столицу Карелии накануне вечером оказался невозможен для тысяч горожан – в километровых пробках они простояли по полтора-два часа.

Транспортный коллапс произошел накануне вечером на въезде в Петрозаводск практически по всем направлениям. Километровые пробки образовались на Шуйском шоссе от самой Шуи, на Суоярвском шоссе – от Бесовца, со стороны поста - от Новой Вилги.

Горожане массово возвращались с дач. В это время на подъезде к Петрозаводску продолжались ремонтные работы. В довершение картины несколько часов лил дождь. В общем, все к одному.

Мы собрали для вас в Сети все самые примечательные фотографии пробок, сделанные петрозаводчанами вечером 28 мая, пока они стояли в очереди на въезд.

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