07:25, 29 Мая 2017
ФОТО: Жители Петрозаводска не могли вернуться с дач
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Въезд в столицу Карелии накануне вечером оказался невозможен для тысяч горожан – в километровых пробках они простояли по полтора-два часа.
Транспортный коллапс произошел накануне вечером на въезде в Петрозаводск практически по всем направлениям. Километровые пробки образовались на Шуйском шоссе от самой Шуи, на Суоярвском шоссе – от Бесовца, со стороны поста - от Новой Вилги.
Горожане массово возвращались с дач. В это время на подъезде к Петрозаводску продолжались ремонтные работы. В довершение картины несколько часов лил дождь. В общем, все к одному.
Мы собрали для вас в Сети все самые примечательные фотографии пробок, сделанные петрозаводчанами вечером 28 мая, пока они стояли в очереди на въезд.
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