ФОТО: Жители Петрозаводска опасаются, что мост в центре города скоро развалится

Отремонтировать сооружение обещали еще в прошлом году.

Петрозаводчане снова бьют тревогу из-за плачевного состояния Советского моста, соединяющего площадь Кирова и улицу "Правды". На фотографиях, присланных в редакцию, видно, что в дорожном полотне образовались огромные ямы и "складки", а опоры моста, размытые во время прошлогодних ливней, так и не отремонтированы.

Напомним, что в начале августа прошлого года после обильных ливней часть моста обвалилась. Тогда на планерке в администрации глава города Ирина Мирошник поблагодарила организации "КСМ" и "ПСК "Строитель" за предоставленный для устранения провала грунт, а также сообщила о том, что провалы будут заасфальтированы. "Как только закончится дождь и будут соблюдены все технологические условия, Советский мост будет приведен в порядок", - сказала тогда мэр.