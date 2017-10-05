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Новости. Общество
06:40, 05 Октября 2017

ФОТО: Жители Петрозаводска продолжают заделывать ямы на дорогах коврами

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Горожане поделились в Сети фото ямочного ремонта, выполненного на Перевалке с помощью ковра.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" появилось фото с альтернативным способом латания ям на дорогах – на улице Ватутина огромную застелили ковром.

Это не первый случай коврового ямочного ремонта. Жители домов №7 и №9 по улице Древлянка, где ни разу не ремонтировалось дорожное покрытие, также использовали ковры для латания ям.

Напомним, такой ремонт не является ноу-хау жителей Петрозаводска. В Волгограде автомобилисты, которым надоело скакать по ухабам, также застелили большие ямы на дорогах коврами: в июне эту красоту сфотографировали на улице Фадеева местные жители.

Ковровый способ вошел в рейтинг ОНФ самых неожиданных способов ремонта российских дорог. Участники проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" проехали с 2017 году по стране с очередным рейдом – активисты оценили состояние дорог, пообщались с чиновниками и местными жителями в различных регионах. Помимо ям и выбоин всех возможных форм и глубин, эксперты успели насмотреться и на "коллекцию" весьма экзотических способов ремонта. Их "авторы" – как местные жители, так и официальные власти. Чтобы справиться со старинной российской бедой – бездорожьем – они пускают в ход мебель, детали интерьера, постельные принадлежности и даже отходы жизнедеятельности.

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