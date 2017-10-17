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Новости. Общество
09:46, 17 Октября 2017
фото: vk.com/podslushanovptz

ФОТО: Жители Петрозаводска в ужасе от последствий сельхозярмарки

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Место, где торговали сельхозпродукцией, превратилось в свалку.

Петрозаводчане выложили в сеть фото с места проведения сельскохозяйственной ярмарки на улице Инженерной. Люди в шоке и так комментируют последствия: "Вот что осталось после проведения ярмарки в Петрозаводске. Как так можно? Стыдно за город. Интересно, кто это должен все убирать?".

Напомним, сельскохозйственная ярмарка работала в столице Карелии с 6 по 15 октября.

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Комментарии

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gaudealis
2017-10-17 12:55:56
Эх, вот был бы Худилайнен - он бы быстро с лопатой пожаловал. Взяв с собой бабку-ёжку-мирошку с метлой.
michail
2017-10-17 11:41:07
В нормальной стране весь мусор в эту же ночь и убрали бы коммунальные службы города.
Доктор Лень
2017-10-17 11:23:11
Колбасы, капусты да пирожков прикупили, а потом хоть трава не расти.
однозначно
2017-10-17 10:55:48
Уезжая, духовные скрепы побросали за ненадобностью. Вот вся суть торгашей.
User
2017-10-17 10:20:26
Это люди еще в окрестные кусты не заглядывали.
Беня
2017-10-17 10:15:38
Это всегда остается на месте толпы. Это ожидаемо. Шо такого? За стадом коров не пробовали ходить следом? Или кто-то думает, шо фешенебельных странах, к примеру, на футболе болельщики аккуратно, с превеликим тщанием, гадят в пакетик? Толпа везде одинаковая, а у нас в Орде она особенно одинаковая.
кир
2017-10-17 11:09:34
Беня, вот именно в Орде.
Неизвестно
2017-10-17 10:09:53
вот это свиньи побывали
однозначно
2017-10-17 10:07:44
Для этого есть специально обученные активисты ОНФ.
majan
2017-10-17 10:58:33
однозначно,
С ведром краски ! ))))))))))
кир
2017-10-17 10:03:26
Не надо внешнего врага. Ещё лет двадцать и сами себя утопим в дерьме.
Саныч
2017-10-17 11:38:49
кир, соглашусь.
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