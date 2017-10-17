ФОТО: Жители Петрозаводска в ужасе от последствий сельхозярмарки

Место, где торговали сельхозпродукцией, превратилось в свалку.

Петрозаводчане выложили в сеть фото с места проведения сельскохозяйственной ярмарки на улице Инженерной. Люди в шоке и так комментируют последствия: "Вот что осталось после проведения ярмарки в Петрозаводске. Как так можно? Стыдно за город. Интересно, кто это должен все убирать?".

Напомним, сельскохозйственная ярмарка работала в столице Карелии с 6 по 15 октября.