ФОТО: Жители Петрозаводска загадали самые заветные желания и запустили водные фонарики

В Петрозаводске прошел второй по счету Фестиваль водных фонариков.

Второй год подряд в Петрозаводске на Неглинке провели Фестиваль водных фонариков.

Каждый желающий смог прийти на речку в районе улиц Анохина и Антикайнена и запустить на воду свой фонарик, загадав при этом самое заветное желание.

Говорят, они действительно сбываются.