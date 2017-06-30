Новости. Общество
21:30, 30 Июня 2017

ФОТО: Звезда клипа группы "Ленинград" восхитила поклонников пышной грудью

По теме

Дана Борисова поделилась с поклонниками грустной новостью
30.06.17 20:20
ФОТО: Девушка в бородавках считает, что внешность – это не главное
30.06.17 19:40
ВИДЕО: Беременная женщина на джипе протаранила грабителя, укравшего её кошелёк
30.06.17 19:10
Все новости
Загрузка...

Актриса Юлия Топольницкая, ставшая популярной после съемок в клипе Сергея Шнурова "Экспонат", привлекла внимание пользователей Сети "горячим" снимком.

Как отмечает Ridus, 26-летняя девушка никогда не выкладывает откровенные фотографии, поэтому снимок с пляжа вызвал немало восторгов среди ее подписчиков в Instagram.

Топольницкая рассказала о своем отдыхе на Кипре. Красный купальник и объемный бюст удостоились огромного количества комплиментов.


фото: https://www.instagram.com/juliatopolnitskaya/

"Кипр раскрепощает", — подписала фото актриса.

"От взгляда на фото становится жарко)", "Невероятная невероятность", "Внушительный взгляд))))", "Ого) раскрепощенно)", "обалденная фигура!)", "не могу насмотреться", "В глаза смотреть!" — восхитились фигурой артистки интернет-пользователи.

По теме

Дана Борисова поделилась с поклонниками грустной новостью
30.06.17 20:20
ФОТО: Девушка в бородавках считает, что внешность – это не главное
30.06.17 19:40
ВИДЕО: Беременная женщина на джипе протаранила грабителя, укравшего её кошелёк
30.06.17 19:10
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
эдуард3
2017-06-30 21:57:53
Да, что вы там такого увидали!
Как будто и в руках то не держали ничего?
А если так, то зря вы жизнь проспали
Но только не скажите, что не пьете ничего.

На свете есть всего услад немного
Приятных женщин подержать в руках
Сто грамм, шашлык, и много пара
Ну и работа , приносящая доход.

Еще в Египет в отпуск съездить
На рыбок красных посмотреть.
На выборы сходить степенно
В ответ не получая ничего.

Да вот еще одна услада
" Столицу на Онего" почитать.
И комментарий никому не нужный
Чего то ляпнув написать.

SuperStar Федорович
2017-06-30 21:38:49
Из пальца высасывает темы этот писака. Может он гей и не видел больших грудей? Так вот эта не пышная грудь...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.06.2017, 11:42
ВИДЕО: Мама подростка, которого спасатели четвертые сутки ищут на Ладоге, съездила на ток-шоу к Малахову
26.06.2017, 14:23
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных
29.06.2017, 19:40
Задорнов смирился со смертельной болезнью и, попрощавшись со всеми, уехал
24.06.2017, 11:25
В Петрозаводске уволена директор лицея №13 Галина Васильева
23.06.2017, 16:03
Спасатели рассказали о находках на месте ЧП на Ладожском озере в Карелии
25.06.2017, 13:58
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалось

Аналитика

Сегодня 14:08
Обществоведение
Слово о статусе
Заставит ли общегородской опрос принять закон о столичном статусе Петрозаводска?
Приходите – увидите! 1
Сегодня 09:42
"Мы видим реальное давление на бизнес" 2
27.06.2017 12:45
Денис Осьмов: "Наша задача – защитить электросети и добросовестных потребителей от энерговоров"
27.06.2017 10:03
"Люди, создающие проблемы" 1
26.06.2017 15:44
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:11
Личное мнение
Про жертв и палачей 3
Политический публицист Олег Реут рассуждает, почему сейчас не 37-й год.
"Надень сапоги и не бухти" 6
27.06.2017 11:22
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных 1
26.06.2017 14:23
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
21.06.2017 12:47
архив чтиво

Медиа

День города-2017
25.06.2017 19:55
все фото и видео

Опрос

Если бы выборы главы Карелии состоялись в это воскресенье, за кого бы вы отдали свой голос?

Афиша

Сегодня в городе (9)
Гадкий я 3
детям
Трансформеры: Последний рыцарь
Мумия
Холодное танго
Ночь смеха
Синяя бездна
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
2:22
Очень плохие девчонки
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»