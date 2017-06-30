ФОТО: Звезда клипа группы "Ленинград" восхитила поклонников пышной грудью

Актриса Юлия Топольницкая, ставшая популярной после съемок в клипе Сергея Шнурова "Экспонат", привлекла внимание пользователей Сети "горячим" снимком.

Как отмечает Ridus, 26-летняя девушка никогда не выкладывает откровенные фотографии, поэтому снимок с пляжа вызвал немало восторгов среди ее подписчиков в Instagram.

Топольницкая рассказала о своем отдыхе на Кипре. Красный купальник и объемный бюст удостоились огромного количества комплиментов.



фото: https://www.instagram.com/juliatopolnitskaya/

"Кипр раскрепощает", — подписала фото актриса.

"От взгляда на фото становится жарко)", "Невероятная невероятность", "Внушительный взгляд))))", "Ого) раскрепощенно)", "обалденная фигура!)", "не могу насмотреться", "В глаза смотреть!" — восхитились фигурой артистки интернет-пользователи.