21:30, 30 Июня 2017
ФОТО: Звезда клипа группы "Ленинград" восхитила поклонников пышной грудью
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Актриса Юлия Топольницкая, ставшая популярной после съемок в клипе Сергея Шнурова "Экспонат", привлекла внимание пользователей Сети "горячим" снимком.
Как отмечает Ridus, 26-летняя девушка никогда не выкладывает откровенные фотографии, поэтому снимок с пляжа вызвал немало восторгов среди ее подписчиков в Instagram.
Топольницкая рассказала о своем отдыхе на Кипре. Красный купальник и объемный бюст удостоились огромного количества комплиментов.
фото: https://www.instagram.com/juliatopolnitskaya/
"Кипр раскрепощает", — подписала фото актриса.
"От взгляда на фото становится жарко)", "Невероятная невероятность", "Внушительный взгляд))))", "Ого) раскрепощенно)", "обалденная фигура!)", "не могу насмотреться", "В глаза смотреть!" — восхитились фигурой артистки интернет-пользователи.
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